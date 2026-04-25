Felipe Suhre se casa com Erick Andrade em cerimônia no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Felipe Suhre se casa com Erick Andrade em cerimônia no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 25/04/2026 17:13

Rio - O jornalista Felipe Suhre confirmou a realização de seu casamento com o diretor artístico Erick Andrade, por meio de uma postagem nas redes sociais, na sexta-feira (24). Suhre publicou registros do matrimônio, que aconteceu em uma casa de festas no Alto da Boa Vista.



"Quase uma semana depois, conseguindo vir aqui postar sobre o nosso casamento, tamanha a grandeza de emoções que tem sido a nossa vida desde então. Sem dúvida nenhuma foi o dia mais lindo e inesquecível das nossas vidas”, escreveu Felipe.



“Uma cerimônia onde o divino se fez presente e o amor transbordou - não só entre nós - mas entre nossos familiares e amigos que celebraram esse momento mágico com a gente”, completou.



Para o jornalista, que fez o pedido de casamento a Andrade ainda em setembro do ano passado, a troca de alianças representou mais do que a realização de um matrimônio. “Casamos não só pela gente, mas também por muitos outros casais como nós, que sonham em dar esse passo, mas ainda não tem coragem de viver essa realidade. Amar por inteiro e viver a nossa verdade é um dos maiores propósitos da nossa existência”, disse.