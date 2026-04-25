Kleber Mendonça Filho AFP
"Queridas salas de cinema exibindo Michael, há relatos de barracos se repetindo com espectadores. Eu nem vi o filme ainda, mas, para evitar chateação, exibam o filme com o som alto", escreveu Kleber em uma postagem no X, antigo Twitter. "Quantas vezes este ano vocês terão a oportunidade de tocar música boa alto com esse equipamento que vocês têm? Toquem alto. A plateia não vai poder ficar falando durante a sessão".
Queridas salas de cinema exibindo MICHAEL, há relatos de barracos se repetindo com espectadores. Eu nem vi o filme ainda, mas para evitar chateação, exibam o filme com o som ALTO. Quantas vezes esse ano vocês terão a oportunidade de tocar música boa ALTO com esse equipamento que…— Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) April 24, 2026
Kleber já havia abordado o assunto à época em que "O Agente Secreto", indicado a quatro categorias no Oscar deste ano, começou a ser exibido nos cinemas brasileiros. O diretor chegou a publicar uma carta aos projecionistas e responsáveis pelos cinemas pedindo cuidado em relação ao som durante as exibições.
"Meu pedido: que passem a exibir o filme com o volume alto. Assim, terão os melhores resultados junto ao público e estaremos mais próximos do trabalho feito durante meses na mixagem sonora deste filme brasileiro. É garantia também de um impacto maior desse filme na sua programação", dizia um trecho da carta.
Michael estreou nos cinemas nesta quinta (23). O filme dividiu opiniões do público e da crítica pela forma como retrata a vida de Michael Jackson, mas a expectativa é que o longa seja um sucesso de bilheteria.