Kleber Mendonça Filho - AFP

Kleber Mendonça Filho AFP

Publicado 25/04/2026 11:14 | Atualizado 25/04/2026 13:19

São Paulo - O diretor Kleber Mendonça Filho comentou as confusões envolvendo a exibição de "Michael", cinebiografia de Michael Jackson, em salas de cinema nesta quinta (23). Relatos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram brigas entre os espectadores por conta de uma "cantoria" de fãs do cantor durante o filme.



"Queridas salas de cinema exibindo Michael, há relatos de barracos se repetindo com espectadores. Eu nem vi o filme ainda, mas, para evitar chateação, exibam o filme com o som alto", escreveu Kleber em uma postagem no X, antigo Twitter. "Quantas vezes este ano vocês terão a oportunidade de tocar música boa alto com esse equipamento que vocês têm? Toquem alto. A plateia não vai poder ficar falando durante a sessão".