Franciny Ehlke e Tony Maleh anunciam o primeiro filho do casal - Reprodução / Instagram

Franciny Ehlke e Tony Maleh anunciam o primeiro filho do casalReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2026 14:33

Rio - Franciny Ehlke anunciou neste domingo (26) que está grávida do primeiro filho. A influenciadora e empresária de 27 anos compartilhou a novidade no Instagram com uma sequência de fotos ao lado do marido, Tony Maleh, além de imagens do ultrassom.

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Na legenda da publicação, Franciny escreveu: "O amor que começou entre nós… agora cresce dentro de mim. Estou grávida". Na legenda da publicação, Franciny escreveu: "O amor que começou entre nós… agora cresce dentro de mim. Estou grávida".

Famosos e anômimos reagiram ao anúncio. "Eu estou tão tão tão feliz! A grávida mais lindaaaaa", afirmou Lucas Rangel. Ana Mosconi escreveu: "Que Deus abençoe muito", enquanto Bruna Tavares publicou: "Que lindos! Muitas felicidades, feliz demais por vocês".

A novidade também fez alguns seguidores resgatarem comentários antigos deixados em fotos do casal. Em uma publicação feita no Natal, por exemplo, Lucas Rangel escreveu: "Lindos!!!!! E de verde por Mia quer uma amiga(o)". Enquanto DJ Larissa Cerqueira entrou na brincadeira e publicou: "Passou de verde já sabe, ano de neném".

Tony Maleh, empresário bilionário, já é pai de um menino de quase 4 anos, fruto do casamento anterior. Franciny e Tony oficializaram a relação em outubro de 2025, com uma cerimônia de casamento na Costa Amalfitana, na Itália. Antes disso, os dois já haviam realizado celebrações no civil e também em Las Vegas, nos Estados Unidos. Além da vida pessoal, o casal também mantém uma parceria profissional.