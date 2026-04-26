Bella Campos e Paolla Oliveira de divertem em festa de Ludmilla - Reprodução do Instagram

Bella Campos e Paolla Oliveira de divertem em festa de LudmillaReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2026 13:42

Rio - Ludmilla comemorou a chegada dos 31 anos com uma festa em sua mansão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, neste sábado (25), e reuniu famosos e familiares. Celebridades como Paolla Oliveira, Bella Campos, Jorge Aragão marcaram presença na celebração, assim como a mulher da cantora, Brunna Gonçalves. O tema escolhido foi "tênis club".

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Nas redes sociais, Ludmilla contou que queria um aniversário mais leve e íntimo neste ano. "Mandei o convite no grupo da família, falando que esse ano eu queria comemorar meu aniversário de um jeito mais tranquilo, em casa, não queria festão, queria algo leve, íntimo e gostoso", escreveu. Ao falar sobre o resultado, brincou com o envolvimento da família na produção: "Aí falei só uma vibe simples: tênis club. Resultado? Minha irmã levou a sério demais e transformou tudo".



Durante a noite, a cantora apareceu dançando ao lado de Brunna Gonçalves e da mãe, Silvana, em registros compartilhados nas redes. Fotos da festa também mostraram Ludmilla com convidados como Paolla Oliveira e Bella Campos, que surgem em um vídeo dançando agarradinhas ao som de "Dopamina", cantada pela própria aniversariante.



Eu e quem quando a Ludmilla solta Dopamina? #PaollaOliveira #BellaCampos pic.twitter.com/iZezUHoy5c — LUDMILLA Central (@LudmillaCentral) April 26, 2026



Outra convidada da festa foi Chaiany, que participou do "BBB 26". Antes de entregar o celular, ela gravou a chegada ao evento. "Estou indo, hein? Vou ali! Estou surtando", disse. Ao mostrar a entrada do local, continuou: "Olha isso, que coisa chique! Isso aqui é lugar de rico mesmo?".



Chaiany ainda brincou com a expectativa para encontrar a cantora. "Lud, estou chegando. Estou surtando, mas vou ficar de boa, com classe", destacou. Depois, já diante das regras da festa, avisou que ficaria ausente das redes. "Gente, não pode ficar com o celular. Vão tomar o celular. Vou sumir. Ainda bem que estou acostumada", disse, em referência ao confinamento no reality.



Um dos momentos mais emocionantes da comemoração foi a homenagem em vídeo feita pela avó da artista, dona Vilma. Na mensagem, ela relembrou a infância da neta e destacou a forma como sempre foi cuidada por ela. "Minha neta, que sempre cuidou de mim com amor de filha, eu nunca vou esquecer. Você era tão pequenininha, tinha cinco aninhos, quando me viu chorando e com aquele jeitinho inocente chegou perto de mim e disse: ‘Vó, não chora. Eu vou crescer, eu vou ser médica e vou cuidar da senhora’. Nas redes sociais, Ludmilla contou que queria um aniversário mais leve e íntimo neste ano. "Mandei o convite no grupo da família, falando que esse ano eu queria comemorar meu aniversário de um jeito mais tranquilo, em casa, não queria festão, queria algo leve, íntimo e gostoso", escreveu. Ao falar sobre o resultado, brincou com o envolvimento da família na produção: "Aí falei só uma vibe simples: tênis club. Resultado? Minha irmã levou a sério demais e transformou tudo".Durante a noite, a cantora apareceu dançando ao lado de Brunna Gonçalves e da mãe, Silvana, em registros compartilhados nas redes. Fotos da festa também mostraram Ludmilla com convidados como Paolla Oliveira e Bella Campos, que surgem em um vídeo dançando agarradinhas ao som de "Dopamina", cantada pela própria aniversariante.Outra convidada da festa foi Chaiany, que participou do "BBB 26". Antes de entregar o celular, ela gravou a chegada ao evento. "Estou indo, hein? Vou ali! Estou surtando", disse. Ao mostrar a entrada do local, continuou: "Olha isso, que coisa chique! Isso aqui é lugar de rico mesmo?".Chaiany ainda brincou com a expectativa para encontrar a cantora. "Lud, estou chegando. Estou surtando, mas vou ficar de boa, com classe", destacou. Depois, já diante das regras da festa, avisou que ficaria ausente das redes. "Gente, não pode ficar com o celular. Vão tomar o celular. Vou sumir. Ainda bem que estou acostumada", disse, em referência ao confinamento no reality.Um dos momentos mais emocionantes da comemoração foi a homenagem em vídeo feita pela avó da artista, dona Vilma. Na mensagem, ela relembrou a infância da neta e destacou a forma como sempre foi cuidada por ela. "Minha neta, que sempre cuidou de mim com amor de filha, eu nunca vou esquecer. Você era tão pequenininha, tinha cinco aninhos, quando me viu chorando e com aquele jeitinho inocente chegou perto de mim e disse: ‘Vó, não chora. Eu vou crescer, eu vou ser médica e vou cuidar da senhora’.

Na sequência, dona Vilma falou sobre a trajetória de Ludmilla e o lugar que ela ocupa dentro da família. "O tempo passou e você cresceu. Você não virou médica, mas se tornou uma grande cantora. A melhor cantora negra da América Latina. E, mais do que isso, cuidou de todos nós, da sua família, e cuida até hoje com força, apoio e oportunidade", comentou.