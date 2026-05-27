Após infartar, advogado Fabiano Lopes voltará para defesa de Jairinho no julgamento do caso Henry Borel - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Após infartar, advogado Fabiano Lopes voltará para defesa de Jairinho no julgamento do caso Henry BorelReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 27/05/2026 14:03

Rio - O advogado de defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior que infartou dois dias antes do início do julgamento de Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henry Borel afirmou que pretende voltar ao plenário, nesta quinta-feira (28).

Ao DIA, Fabiano disse que depende de liberação médica. Ele contou que vai à uma consulta, na tarde desta quarta-feira (27), e caso a pressão arterial esteja estabilizada, voltará ao tribunal no dia seguinte.

O advogado, que passou mal no sábado (23), foi socorrido pela equipe de advogados e levado ao Glória D'Or, na Glória, Zona Sul do Rio, onde ficou internado. Ele chegou à unidade de saúde com 30% de capacidade cardíaca e um problema renal, causado por cálculos.

"Assinei uma revelia, assumindo todas as responsabilidades. [Tive] o mesmo problema que o fisiculturista Gabriel Ganley (morto no sábado aos 23 anos): aumento do coração pelo uso de anos de substâncias anabolizantes. Nunca escondi, sempre usei e a conta chega. Eu tive acompanhamento médico e veja aí, o coração cresceu muito, só com 30% da capacidade de bombeamento. Eu já estava com problema renal devido a alguns cálculos e isso se agravou. A grande sorte é que eu tive um problema na presença de várias pessoas, colegas advogados, que me socorreram imediatamente. Eu assumi a responsabilidade, os médicos não queriam que eu que eu saísse, queriam que eu continuasse internado. Mas eu tenho que cumprir o meu mister", disse à Rádio Itatiaia.