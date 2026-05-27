A irmã de Maria Clara de apenas oito anos estava em casa no momento dos disparos - Divulgação PCRJ

A irmã de Maria Clara de apenas oito anos estava em casa no momento dos disparosDivulgação PCRJ

Publicado 27/05/2026 17:23

Maria Clara dos Santos Barcelos foi presa nesta terça-feira (26), acusada de participar da morte do próprio pai, Leonardo Martins Barcelos, em Senador Camará, na Zona Oeste. Segundo as investigações, ela teria planejado o crime junto com o companheiro, Gilberto Mendes Junior, apontado como autor dos disparos e que está foragido.



De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por conflitos familiares envolvendo uma pequena construção no terreno que fica nos fundos da casa da vítima, onde o casal pretendia morar. Além dessa questão, havia desentendimentos relacionados à morte de um cachorro da família chamado “Pirata”.



O homicídio aconteceu dentro da residência de Leonardo, onde também estava a irmã caçula de Maria Clara, de apenas 8 anos.



Segundo os agentes, dias antes do crime, Maria Clara enviou mensagens de áudio para familiares afirmando que "só teria paz" quando o pai morresse.



Imagens de câmeras de segurança também mostram o companheiro da suspeita saindo de casa pouco antes do homicídio e retornando logo após os disparos, aparentando carregar a arma utilizada no crime.



Durante o cumprimento dos mandados de prisão, feito por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), materiais considerados importantes para a investigação foram apreendidos e serão analisados.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida