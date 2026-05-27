Jairinho será ouvido depois de Monique Medeiros no julgamento do caso Henry Borel - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Jairinho será ouvido depois de Monique Medeiros no julgamento do caso Henry BorelReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 27/05/2026 17:18

Rio - A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior conseguiu, nesta quarta-feira (27), uma liminar em habeas corpus que garante que Jairinho seja interrogado somente após o depoimento de Monique Medeiros, durante o julgamento do caso Henry Borel, no II Tribunal do Júri da Capital

O pedido foi apresentado pelos advogados Rodrigo Faucz e Alanis Matzembacher. Inicialmente, a solicitação havia sido feita diretamente à juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pelo júri, no início da sessão, mas foi negada. Com a decisão, a ordem do interrogatório foi alterada.

Segundo os advogados, a medida é necessária para assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, permitindo que Jairinho conheça previamente todas as acusações apresentadas em plenário antes de se manifestar perante os jurados.

"Quando iniciou o julgamento fizemos alguns pedidos e um deles era justamente sobre o Jairinho falar depois da Monique, tendo em vista que ela, a partir de um determinado momento do processo passou a acusar o Jairinho", afirmou Faucz.

“Não é possível que aquele que está sendo acusado tenha de se manifestar antes da acusação. Isso é básico em qualquer Estado de Direito. Para se defender adequadamente, é necessário conhecer o conteúdo exato da acusação. Continuamos a confiar no Poder Judiciário do Rio de Janeiro para garantir um julgamento justo para Jairo”, completou o advogado.