Homem condenado a mais de nove anos de prisão pelo crime é detido pela Polícia Civil - Reprodução

Homem condenado a mais de nove anos de prisão pelo crime é detido pela Polícia CivilReprodução

Publicado 27/05/2026 17:05

Um homem foi preso, terça-feira (26), por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-BF), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele já havia sido condenado a mais de nove anos de prisão e estava foragido.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em 2013, na casa da avó da vítima. Na época, a criança tinha apenas 5 anos de idade. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Após a prisão, o agressor foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

