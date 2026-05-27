Tumulto entre torcedores argentinos e brasileiros assusta banhistas na praia do Leme - Reprodução

Tumulto entre torcedores argentinos e brasileiros assusta banhistas na praia do LemeReprodução

Publicado 27/05/2026 18:23

Uma confusão entre torcedores argentinos do Barracas Central e brasileiros mobilizou policiais militares e agentes da Operação Segurança Presente na tarde desta quarta-feira (27), na Praia do Leme, na Zona Sul. Não houve registro de presos, apreensões ou feridos.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 torcedores se envolveram no tumulto nas proximidades do Hotel Hilton. Agentes do 19º BPM (Copacabana) acompanharam a movimentação dos grupos e reforçaram o policiamento na região até a chegada do ônibus que transportava os argentinos.

Após a saída do grupo, a situação foi controlada.