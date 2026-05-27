Tiras da PRF apreenderam dois fuzis calibre 7,62, em Petrópolis - Divulgação PRF

Tiras da PRF apreenderam dois fuzis calibre 7,62, em PetrópolisDivulgação PRF

Publicado 27/05/2026 19:37

Dois fuzis foram apreendidos, nesta quarta-feira (27), durante uma abordagem na BR-040, na altura de Petrópolis, na Região Serrana. O motorista do veículo foi preso em flagrante por transporte ilegal de armas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o carro. Durante a ação, o condutor apresentou nervosismo e deu informações contraditórias sobre a viagem.

Ao revistar o veículo, os agentes encontraram objetos embalados em plástico preto. Após a verificação, foram localizados dois fuzis calibre 7,62 parcialmente desmontados.

De acordo com a PRF, o homem confessou que receberia dinheiro para transportar o armamento. Ele contou que saiu de Minas Gerais e levaria os fuzis para a capital fluminense.

O caso foi registrado na 106ª DP (Itaipava).