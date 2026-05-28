Publicado 28/05/2026 00:00

Ed Motta pede desculpas ao Nordeste. Pela quinta vez em dez anos,. 2015, duas vezes em 2024, 2025 e 2026. O padrão é sempre o mesmo: a ofensa, a repercussão, o vídeo, a música. O talento é inegável. A questão é se o pedido de desculpas repete o rito, ou encerra o ciclo de vez.

Teatro Villa-Lobos fechado desde 2011. São 14 anos de silêncio num palco que recebeu Paulo Autran e Marília Pêra. A Prefeitura pede transferência do Estado e promete reabertura. Mas a Sala Baden-Powell, já municipal, segue fechada há mais de um ano. Quem tutela a memória cultural do Rio, quando ninguém a reclama de verdade?