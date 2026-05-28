Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (27), próximo ao Posto 2 - Reprodução / Redes sociais

Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (27), próximo ao Posto 2Reprodução / Redes sociais

Publicado 28/05/2026 11:10

Rio – Um ciclista, de 35 anos, foi esfaqueado nas costas e nos braços, ao ser vítima de um assalto, na noite desta quarta-feira (27), na altura do Posto 2, na Praia do Flamengo, na Zona Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Catete receberam acionamento, por volta das 22h30, para socorrer uma vítima de agressão por arma branca. Os bombeiros localizaram a vítima, que não teve a identidade revelada, gravemente ferida.

As equipes socorreram o homem e levaram-no ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Guarda Municipal, pedestres chamaram agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) para ajudar uma vítima de roubo de bicicleta elétrica. A equipe prestou os primeiros socorros até chegada dos bombeiros.

O veículo foi recuperada e apreendida, posteriormente, por guardas e policiais militares, que apoiaram a ação. Os suspeitos fugiram.

O caso é investigado pela 9ª DP (Catete). A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para apurar os fatos.

*Reportagem de Romulo Cunha e da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão