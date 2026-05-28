Suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio VargasRede Social

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto na Rua Bernardo Taveira, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na noite desta quarta-feira (27).
Segundo a corporação, o agente passava pelo local quando viu um motociclista tentando roubar uma mulher. O suspeito ferido precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Após receber atendimento médico, ele foi levado por policiais do 41º BPM (Irajá) para a 27ª DP, onde permaneceu preso.
fotogaleria
Suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas
Suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas
Suspeito ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas