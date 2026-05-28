Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, já está decorada para a Copa - Érica Martin / Agência O Dia

Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, já está decorada para a CopaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/05/2026 10:25

Foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (28), o decreto que cria o Concurso Carioca de Decoração de Rua para a Copa do Mundo de Futebol: “Acreditar é uma Arte – O Rio nas Cores do Hexa”, que vai premiar as três ruas, vilas ou travessas mais bem decoradas da cidade durante o Mundial.

Inspirado na tradicional mobilização popular que colore os bairros cariocas durante a competição o concurso, promovido pela prefeitura, busca a incentivar a participação das comunidades, fortalecer o espírito esportivo e projetar a imagem do Rio nos cenários nacional e internacional.

"A Copa do Mundo sempre teve um significado especial nas ruas do Rio. Faz parte da cultura carioca ver bairros inteiros mobilizados e decorados para criar espaços de encontro onde todos se reúnem para torcer juntos. Apoiar esse movimento é valorizar uma tradição popular, fortalecer o sentimento de pertencimento e mostrar, mais uma vez, a capacidade que o carioca tem de transformar a cidade em um lugar de convivência, celebração e orgulho", destaca o prefeito Eduardo Cavaliere.

As inscrições serão gratuitas. Podem participar ruas, vilas e travessas localizadas no município do Rio. As ornamentações deverão seguir a temática da Copa, utilizando elementos ligados à Seleção Brasileira, às cores nacionais, ao futebol, ao esporte e à cultura brasileira.

O primeiro lugar receberá um prêmio de R$ 50 mil, o segundo colocado, R$ 30 mil, e o terceiro, R$ 20 mil. As vinte ruas finalistas receberão placas comemorativas de reconhecimento cultural.

A avaliação será realizada por uma comissão julgadora formada por representantes das secretarias municipais de Cultura, Casa Civil, Coordenação Governamental e Esportes. O edital com o cronograma, período de inscrições e regras complementares será publicado pela Secretaria Municipal de Cultura até o dia 1º de junho.

Vale ressaltar que as decorações não poderão comprometer a circulação de pedestres e veículos, a acessibilidade urbana, a segurança pública ou o funcionamento dos serviços públicos.