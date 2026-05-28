Cão Hulk, do BAC, encontrou as drogas em uma cisterna abandonada - Érica Martin / Agência O Dia

Cão Hulk, do BAC, encontrou as drogas em uma cisterna abandonadaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/05/2026 13:21

Rio - O cão Hulk, que participou da maior apreensão de drogas da história do país , será homenageado com a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Em abril, o animal ajudou a encontrar cerca de 48 toneladas de maconha, dentro de uma cisterna no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Com a decisão, aprovada na manhã desta quinta-feira (28), pela primeira vez na história, um cachorro receberá a maior honraria do Estado do Rio.

Hulk, da raça Pastor Belga de Malinois, é um cão farejador integrante do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar. A homenagem foi proposta pelo deputado Rodrigo Amorim (PL).

"A atuação do cão evidencia não apenas o elevado nível de treinamento técnico dos animais empregados pelas forças de segurança, mas também atributos como disciplina, coragem e capacidade de atuação sob condições extremas", justificou o autor da proposta.



Amorim defendeu que é "plenamente possível" condecorar um animal com a honraria, que é destinada a personalidades.

"Quando o animal se revela sujeito digno de mérito, sua individualidade e bravura devem ser reconhecidas, aproximando-se, sob o ponto de vista simbólico, de uma verdadeira 'personalidade honorária'", disse.



O parlamentar destacou ainda que, em diversos países, cães são historicamente reconhecidos por atos de bravura. Ele citou exemplos mundiais como: Hurricane, do Serviço Secreto dos Estados Unidos; Theo, do Exército Britânico;e Léuk, das Forças Especiais Francesas.



"Esses animais desempenham funções essenciais, como salvamento de vidas, detecção de explosivos e entorpecentes, além da proteção de autoridades e apoio em missões de alto risco", afirmou.



O condutor e formador do cão Hulk, o 3° Sargento Waldemar de Oliveira Souza, também receberá moção de congratulações e aplausos na Alerj.

Operação

Cerca de 48 toneladas de maconha foram encontradas em uma cisterna concretada, que servia como um bunker do tráfico, em uma operação realizada no Complexo da Maré, na Zona Norte, no dia 7 de abril. A apreensão se tornou a maior da história do Brasil.

A retirada de 42,8 mil tabletes mobilizou diversos agentes do BAC e quatro caminhões. Na época, a PM estimou um prejuízo de cerca de R$ 50 milhões ao Comando Vermelho (CV). As drogas estavam na comunidade Nova Holanda, em uma laje, no alto de uma construção abandonada.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas e recuperados 26 veículos, entre carros e motocicletas. Um suspeito foi baleado na ação.