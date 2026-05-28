Jairinho (C), acusado de matar o menino Henry, em julgamento que acabou suspenso em março - Arquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Jairinho (C), acusado de matar o menino Henry, em julgamento que acabou suspenso em marçoArquivo / Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/05/2026 14:18





Natasha, que contou ter conhecido Jairinho durante trabalho para uma campanha do pai dele, o deputado estadual Coronel Jairo (SDD), lembrou que quando se relacionaram, não sabia que ele ainda era casado.



Já em meados de 2013, após o fim da relação, segundo Natasha, teve início um comportamento violento e, por vezes, obsessivo por parte de Jairinho, incluindo perseguição, agressão e até vazamento de imagens íntimas.



"Depois do término, ele virou outra pessoa. Ficava na esquina da minha casa escondido, atrás de árvore. Já chegou a rasgar minha roupa. Uma vez apareceu com uma foto íntima na rua e foi à minha casa dizendo que ninguém ia me assumir, que era para voltar com ele", relatou Natasha, afirmando que Jairinho teria mostrado a tal foto para vizinhos e conhecidos dela.



Cerca de um ano depois, ainda de acordo com Natasha, ela e sua mãe foram as únicas a ficarem sabendo das agressões sofridas por Kaylane, que embora tivesse 4 anos de idade, teria sido levada pelo ex-vereador para um lugar com características de suíte de motel. Em seu depoimento, ela havia descrito o cenário do afogamento mencionado como um quarto com uma "piscina na parte da garagem". Apesar disso, nunca ficaram constatadas lesões internas na menina.



Natasha afirmou ainda que ela e a mãe foram as únicas a tomarem conhecimento das agressões contra Kaylane e que, a partir de então, decidiu parar de colaborar para campanhas políticas de Jairinho ou do pai dele. A mulher também entrou em acordo com a família para não retomarem o assunto das violências cometidas pelo ex-parlamentar.



Kaylane, entretanto, teria demonstrado arrependimento pelo silêncio após a morte de Henry: "Ela chegou em casa correndo e disse: ‘Foi porque eu não fiz nada. A culpa é minha’. O que eu pude fazer, eu fiz. Procurei o pai do Henry e disse para ele não parar de lutar”, contou Natasha, negando ter recebido qualquer instrução de Leniel às vésperas do julgamento.



A ex-companheira de Jairinho ainda ressaltou que o réu teria ligado para a irmã dela fazendo perguntas sobre a sua vida pessoal e a de Kaylane, o que a teria motivado a omitir que seria depoente.



O que diz a defesa

Rio - Segunda a depor no quarto dia de julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros pela caso do menino Henry Borel, Natasha de Oliveira Machado, que já foi namorada do ex-vereador, relembrou, no início da tarde desta quinta-feira (28), episódios de violência por parte dele. Horas antes, a filha dela, Kaylane de Oliveira Duarte Pereira, de 18 anos, já havia relatado agressões como socos e até afogamento Natasha, que contou ter conhecido Jairinho durante trabalho para uma campanha do pai dele, o deputado estadual Coronel Jairo (SDD), lembrou que quando se relacionaram, não sabia que ele ainda era casado.Já em meados de 2013, após o fim da relação, segundo Natasha, teve início um comportamento violento e, por vezes, obsessivo por parte de Jairinho, incluindo perseguição, agressão e até vazamento de imagens íntimas."Depois do término, ele virou outra pessoa. Ficava na esquina da minha casa escondido, atrás de árvore. Já chegou a rasgar minha roupa. Uma vez apareceu com uma foto íntima na rua e foi à minha casa dizendo que ninguém ia me assumir, que era para voltar com ele", relatou Natasha, afirmando que Jairinho teria mostrado a tal foto para vizinhos e conhecidos dela.Cerca de um ano depois, ainda de acordo com Natasha, ela e sua mãe foram as únicas a ficarem sabendo das agressões sofridas por Kaylane, que embora tivesse 4 anos de idade, teria sido levada pelo ex-vereador para um lugar com características de suíte de motel. Em seu depoimento, ela havia descrito o cenário do afogamento mencionado como um quarto com uma "piscina na parte da garagem". Apesar disso, nunca ficaram constatadas lesões internas na menina.Natasha afirmou ainda que ela e a mãe foram as únicas a tomarem conhecimento das agressões contra Kaylane e que, a partir de então, decidiu parar de colaborar para campanhas políticas de Jairinho ou do pai dele. A mulher também entrou em acordo com a família para não retomarem o assunto das violências cometidas pelo ex-parlamentar.Kaylane, entretanto, teria demonstrado arrependimento pelo silêncio após a morte de Henry: "Ela chegou em casa correndo e disse: ‘Foi porque eu não fiz nada. A culpa é minha’. O que eu pude fazer, eu fiz. Procurei o pai do Henry e disse para ele não parar de lutar”, contou Natasha, negando ter recebido qualquer instrução de Leniel às vésperas do julgamento.A ex-companheira de Jairinho ainda ressaltou que o réu teria ligado para a irmã dela fazendo perguntas sobre a sua vida pessoal e a de Kaylane, o que a teria motivado a omitir que seria depoente.

O advogado Fabiano Lopes, que representa Jairinho, chegou ao Tribunal do Júri pela manhã, acompanhado de uma médica de emergência. O defensor, que se apresentou como responsável por "capitanear" a defesa do ex-parlamentar, infartou no sábado (23) e estava afastado desde o início das audiências, na segunda-feira (25).

Sobre Natasha ter deixado as campanhas de Jairinho e Coronel Jairo por volta de 2013, Lopes e Tamara Bessa, advogada de sua equipe, exibiram fotos de familiares dela (primos e irmã) com adesivos dele, afirmando que seriam imagens registradas em 2020.



Os advogados também alegaram que a irmã de Natasha, que aparece em uma destas fotos tiradas supostamente em 2020, também sabia das agressões, mas a depoente negou.



Por fim, a defesa destacou que Natasha esteve no escritório de Cristiano Medina, assistente de acusação do caso Henry Borel, antes de depor para a polícia. Ela confirmou que o profissional foi cedido por Leniel Borel no processo que apura o caso de Kaylane.