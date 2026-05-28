Pré-candidatura de Cláudio Castro ao Senado não resistiu às novas denúncias contra o ex-governador - Carlos Elias/Agência O Dia

Pré-candidatura de Cláudio Castro ao Senado não resistiu às novas denúncias contra o ex-governadorCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 28/05/2026 16:07 | Atualizado 28/05/2026 16:45

O ex-governador Cláudio Castro não disputará a eleição para o Senado em outubro. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira, 28, ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Influenciou na desistência da pré-candidatura a série de novas denúncias sobre conversas comprometedoras entre Castro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

A pré-candidatura fazia parte da estratégia do PL para conquistar uma das cadeiras do Rio de Janeiro no Senado e aproveitar o potencial de votos de Flávio Bolsonaro. Anunciado em fevereiro, o nome do ex-governador apareceu na liderança nas pesquisas em março.

Contudo a pré-candidatura sofreu forte abalo em 24 de março, quando Castro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder econômico no pleito de 2022. Com isso, o ex-governador ficou inelegível. Desdde então, setores do PL vinham pressionando o ex-governador a desistir de se lançar ao Senado, já que as pendências jurídicas poderiam inviabilizar a chapa do partido no Rio de Janeiro. Apesar da resistência internas ao seu nome, Castro manteve a pré-candidatura.