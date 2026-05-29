Prefeito Eduardo Cavaliere concedeu entrevista sobre fim do pagamento em dinheiro em ônibus - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeito Eduardo Cavaliere concedeu entrevista sobre fim do pagamento em dinheiro em ônibusReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/05/2026 06:54

Rio - A data para o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus da cidade do Rio foi adiada para 28 de junho. O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) fez o anúncio, na noite desta quinta-feira (28), depois de acatar um pedido do Tribunal de Justiça do Rio.

fotogaleria

De acordo com Cavaliere, a Justiça reconheceu que a alteração no sistema de cobrança tem relação com a modernização da operação do serviço público. No entanto, o desembargador solicitou um prazo de mais 30 dias para a implementação da medida em sua plenitude. O fim do pagamento em dinheiro ocorreria neste sábado (30).

No dia 28 de junho, também haverá o encerramento da integração tarifária do cartão avulso nos benefícios do Bilhete Único Carioca e do Bilhete Único Margaridas.

"Estamos muito seguros e serenos com uma data 100% confirmada pela Justiça para concluir essa transição gradual. A decisão confirma esse processo que a prefeitura vem enfrentando para acabar com a caixa preta dos transportes, garantir mais transparência ao sistema e mais segurança para passageiros e motoristas. Ao mesmo tempo, amplia o prazo para que a população possa se adaptar, com mais acesso aos pontos de recarga e compra", disse o prefeito em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (29).

Pagamento por Pix

Segundo a prefeitura, a modalidade será ampliada para toda a frota de ônibus da cidade a partir deste sábado (30). De acordo com o órgão, nas últimas 48 horas, mais de 1.500 embarques foram realizados utilizando a ferramenta, com tempo médio de 27 segundos por transação.

"O resultado da operação da linha 634 mostra que a população aderiu ao novo sistema: tivemos uma redução de 20% no tempo de viagem, aumento de quase 4% no número de passageiros e nenhuma reclamação ou transtorno registrado. O que começou como um piloto já demonstra que o sistema funciona na prática e melhora a experiência do passageiro", destacou o secretário municipal de Transporte, Jorge Arraes.

Os pagamentos com cartões de débito e crédito por aproximação entram em fase de teste a partir do dia 15 de junho, com expansão gradual até o fim do mesmo mês.

Rede física é ampliada com venda em bancas



A prefeitura também apresentou o balanço da primeira semana de comercialização do cartão verde unitário nas bancas de jornal da cidade. Até esta quinta-feira (28), 374 bancas já haviam sido cadastradas para venda e recarga dos cartões, aumentando os pontos físicos de acesso ao sistema Jaé.



Com a expansão, a cidade passou de 1.090 para 1.464 pontos ativos de atendimento. A previsão é superar 1,8 mil pontos nas próximas semanas.



Além das bancas, os passageiros contam com 90 bilheterias do sistema BRT, 750 pontos credenciados em estabelecimentos comerciais e 250 máquinas de autoatendimento instaladas em estações do BRT, do VLT, metrô e aeroportos.



Dinheiro continuará sendo aceito para compra e recarga dos cartões Jaé nos pontos autorizados.

Movimento em postos

Ainda nesta sexta-feira, muitas lojas do Jaé pela cidade registraram grande movimento. Na unidade da Cidade Nova, na região central, a reportagem de O DIA flagrou filas durante boa parte da manhã. Em Madureira, na Zona Norte, o panorama foi o mesmo. Nas últimas semanas, a presença de passageiros nos postos, muitos deles em busca do cartão, dobrou.