Bope atua na comunidade da Caixa D'água, no Tanque - Reprodução / Redes Sociais

Bope atua na comunidade da Caixa D'água, no TanqueReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/05/2026 09:33

Rio - O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza, na manhã desta sexta-feira (29), uma operação na comunidade da Caixa D'água, no Tanque, na Zona Sudoeste. A ação ocorre um dia após o policial militar André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, ter sido morto com um tiro na cabeça na região.

De acordo com a PM, os agentes buscam prender envolvidos em disputas territoriais e ataques às forças de segurança. Ainda não há registro de detidos ou apreensões.

Um desses ataques, acontecido nesta quinta-feira (28), causou a morte do subtenente Eccard, lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). Ele participava de uma ação na comunidade da Covanca quando foi atingido na cabeça. O PM chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Sudoeste, mas chegou já sem vida.

Outros três agentes ficaram feridos e deram entrada na mesma unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um deles foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde passou por cirurgia. O agente foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na mesma região. Ele permanece em estado grave. Dois PMs já foram atendidos e liberados.



O subtenente será velado e sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, neste sábado (30), a partir das 11h.