Criminosos foram capturados por policiais da 24ª DP (Piedade) - Reprodução

Criminosos foram capturados por policiais da 24ª DP (Piedade)Reprodução

Publicado 29/05/2026 06:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (28), 12 pessoas em flagrante por receptação de celular, em Piedade, na Zona Norte. As prisões aconteceram em uma ação para combater comercialização de aparelhos roubados e furtados na região.

A investigação da 24ª DP (Piedade) identificou pontos estratégicos de circulação, venda e distribuição clandestina de mercadorias de origem criminosa, especialmente celulares. Agentes mapearam locais e pessoas ligadas ao esquema de receptação, que abastecia o mercado ilegal de aparelhos no bairro.

Com base nas apurações, as equipes foram às ruas nesta quinta para localizar os alvos monitorados. Na ação, os policiais recuperaram diversos celulares, que constavam como roubados ou furtados.



De acordo com o apurado, os aparelhos eram utilizados e comercializados sem comprovação de origem lícita, sem documentação fiscal e sem qualquer verificação prévia de procedência junto aos sistemas oficiais. Por isso, as 12 pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de receptação.



A ação fez parte da Operação Rastreio, maior iniciativa do Estado do Rio para combater a cadeia criminosa que envolve o furto, o roubo e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 13,3 mil aparelhos recuperados, sendo 6 mil deles devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 900 criminosos presos, entre ladrões, furtadores e receptadores.