Armas e materiais da Polícia Judicial foram encontrados em endereços do suspeito - Divulgação / Polícia Federal

Armas e materiais da Polícia Judicial foram encontrados em endereços do suspeitoDivulgação / Polícia Federal

Publicado 29/05/2026 08:11

Rio - Um falso agente da Polícia Judicial foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (29), durante uma operação contra compra ilegal de armas de fogo e munições. A Polícia Federal localizou o autor em casa, na Tijuca, na Zona Norte.

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Segundo as investigações, o homem usava documentação falsa para comprar munições e negociar material bélico em estabelecimentos comerciais no Estado do Rio. As apurações identificaram uso de Certificados de Registro de Arma de Fogo (Crafs) com dados divergentes ou inexistentes nos sistemas oficiais, além da apresentação de porte de arma de fogo, termo de cautela, carteira funcional e outros documentos supostamente falsos.

A PF também encontrou pagamentos ligados às compras investigadas, inclusive por meio de pessoa jurídica administrada pelo suspeito.

A corporação informou que ele se apresentava como agente da Polícia Judicial, com uso de carteira funcional, distintivos e outros elementos de identificação para aparentar legitimidade perante outras pessoas. Os dados reunidos indicaram uso fraudulento de documentos atribuídos ao Superior Tribunal Militar.

O alvo da Operação Fallax foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito e por falsificação de documento público.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços na capital ligados ao investigado e à empresa por ele controlada.

Durante buscas no carro do homem, os agentes encontraram quatro armas, munições, distintivos, uniformes, acessórios e roupas táticas.



Além dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, ele poderá responder por outros crimes que poderão surgir no decorrer da investigação, em especial aos previstos no Estatuto do Desarmamento.

