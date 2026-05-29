Morreu nesta quinta-feira (28) Eddy Rezende Nunes, cofundadora do Teatro Tablado, aos 100 anos. Muito próxima da lendária Maria Clara Machado (1921-2001), idealizadora do espaço, Eddy atuou como atriz, produtora, administradora e tesoureira do tradicional teatro no Jardim Botânico.
O sepultamento aconteceu nesta sexta-feira (29), no São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.
Em nota publicada nas redes sociais, o Tablado exaltou o empenho de Eddy, disse que o teatro "perde uma de suas luzes mais bonitas".
"Por muitos anos, Eddy assumiu a responsabilidade de ser a tesoureira do Tablado, cuidando da saúde financeira da casa com extrema dedicação. Mas seu amor também transbordava para a cena: no palco, esteve no elenco de clássicos inesquecíveis como 'Pluft, o fantasminha' e 'O Chapeuzinho Vermelho', espalhando poesia e pureza. Todo o nosso afeto e agradecimento por cada porto seguro que você criou e por toda a beleza que nos deixou."
Personalidades reagiram à publicação. O ator Marcelo Serrado escreveu: "Minha amada amiga, vá em paz". Ana Kutner, atriz, lamentou "Eddy! Tão amada! Que esteja em paz!". A também atriz Maria Clara Gueiros disse: "Vá na paz, Eddy".
A atriz e diretora Sura Berditchevsky ressaltou que a cofundadora era responsável pelo lado executivo do teatro, para que a arte da atriz e dramaturga Maria Clara Machado "acontecesse primorosa".
"Uma das fundadoras do Teatro Tablado esteve fielmente ao lado de Maria Clara Machado e de uma infinidade de profissionais, alunos e amantes do teatro de qualidade para crianças e adultos. Nos registros e fichas técnicas, nos programas das peças, assinava como Secretária. Ela foi a grande Produtora. A que tocava o lado executivo, o 'pé no chão', a realidade dura para que a arte e a obra de Clara acontecesse primorosa. O rigor e a ética sempre estiveram presentes em todos os detalhes."
O Tablado fica Jardim Botânico, na Zona Sul. O local foi criado em 1951, como uma companhia de teatro amador, por Maria Clara Machado e mais 15 fundadores, entre eles, Eddy Rezende Nunes.
O espaço foi palco de peças históricas, como "Pluft, o Fantasminha" (1955), e formou atores como Miguel Falabella, Andréa Beltrão, Claudia Abreu e Malu Mader, entre outros.
