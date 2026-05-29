Prisão aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Reprodução

Prisão aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no Centro do RioReprodução

Publicado 29/05/2026 12:57

Rio - Um motorista de ônibus foi preso enquanto trabalhava, na manhã desta sexta-feira (29), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Marcelo Roberto da Silva era um dos alvos da operação contra o braço financeiro do Comando Vermelho . Segundo as investigações, ele atuava como "laranja" da facção.

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Um vídeo mostra policiais civis mandando o homem descer enquanto apontavam armas na direção dele. O investigado deixou o coletivo e foi detido na pista da Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da região central.

Veja o vídeo:

Motorista de ônibus é preso em operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho em São Gonçalo



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/IDk2L4svR6 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 29, 2026

De acordo com o delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o preso é um dos "laranjas" do Comando Vermelho, responsável por auxiliar à movimentação de dinheiro adquirido de forma ilícita, por meio da venda de fios de cobres em recicladoras.

"O motorista de ônibus é um dos 'laranjas' que dava escoamento aos valores ilícitos, embora tenha função profissional e estava trabalhando. Os laranjas são uma parte muito importante da estrutura criminosa, pois sem eles não há liquidez. São laranjas conscientes e auxiliam nas movimentações criminosas. As transações financeiras estão no próprio CPF dele", explicou.

A operação, realizada em diversos municípios do Estado do Rio, contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho, já prendeu 21 pessoas, sendo uma delas Raquel Neves dos Santos Mendonça, mulher do traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, líder da facção no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que o departamento jurídico da empresa está acompanhando o caso.