Rio – Aparelhos usados para grampo foram encontrados no gabinete do governador, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional localizaram o material de escuta durante uma varredura de rotina. Não há confirmação sobre a data da ação.
De acordo com o Governo do Rio, o equipamento aparentava ser antigo e não ter funcionalidade e acabou retirado pela equipe. O Executivo estadual não informou se há uma investigação interna em andamento sobre por quem e quando foi instalado o material e desde quando ele estava no local, tampouco se houve registro de ocorrência junto à Polícia Civil.
O governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, não tem despachado do Palácio Guanabara, mas sim da sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), do qual é presidente.
Há pouco mais de dois meses com a caneta nas mãos, Couto já exonerou mais de 2,5 mil funcionários com cargos comissionados e promoveu diferentes mudanças no primeiro escalão do Governo do Rio.
Na Fundação Saúde, por exemplo, saíram o diretor Paulo Ricardo Lopes da Costa e o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Antonio Mello Souza. Os médicos Carlos Eduardo de Andrade Coelho e Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues assumiram, respectivamente.
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