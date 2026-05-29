Ricardo Couto assumiu o Governo do Rio interinamente em 23 de março deste anoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

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Rio – Aparelhos usados para grampo foram encontrados no gabinete do governador, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional localizaram o material de escuta durante uma varredura de rotina. Não há confirmação sobre a data da ação.
De acordo com o Governo do Rio, o equipamento aparentava ser antigo e não ter funcionalidade e acabou retirado pela equipe. O Executivo estadual não informou se há uma investigação interna em andamento sobre por quem e quando foi instalado o material e desde quando ele estava no local, tampouco se houve registro de ocorrência junto à Polícia Civil.
O governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, não tem despachado do Palácio Guanabara, mas sim da sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), do qual é presidente.
Couto, que havia tomado posse no TJRJ em fevereiro de 2025, assumiu interinamente o Governo do Rio no último dia 23 de março, como previsto na linha sucessória, já que o então governador Cláudio Castro (PL) renunciou, pois pretendia concorrer ao Senado; o vice Thiago Pampolha foi para o Tribunal de Contas do Estado (TCE); e o ex-presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, foi afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
Exonerações
Há pouco mais de dois meses com a caneta nas mãos, Couto já exonerou mais de 2,5 mil funcionários com cargos comissionados e promoveu diferentes mudanças no primeiro escalão do Governo do Rio.

Na Fundação Saúde, por exemplo, saíram o diretor Paulo Ricardo Lopes da Costa e o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Antonio Mello Souza. Os médicos Carlos Eduardo de Andrade Coelho e Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues assumiram, respectivamente.

O governador em exercício também exonerou a secretária Estadual de Saúde, Claudia Mello. O urologista Ronaldo Damião assumiu no lugar dela.

Já Renan Miguel Saad, procurador-geral do Estado, deixou a cadeira para o retorno de Bruno Teixeira Dubeux, que havia ocupado o cargo de 2020 a 2023.

Em meio a polêmicas no RioPrevidência, fundo de pensão dos servidores e pensionistas do governo do estado, Couto tirou o presidente interino, Nicholas Cardoso, para substituí-lo por Felipe Derbli de Carvalho Baptista.