Ricardo Couto assumiu o Governo do Rio interinamente em 23 de março deste ano - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Ricardo Couto assumiu o Governo do Rio interinamente em 23 de março deste anoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 29/05/2026 12:11

Rio – Aparelhos usados para grampo foram encontrados no gabinete do governador, no Palácio Guanabara, sede do Governo do Rio, em Laranjeiras, na Zona Sul. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional localizaram o material de escuta durante uma varredura de rotina. Não há confirmação sobre a data da ação.

De acordo com o Governo do Rio, o equipamento aparentava ser antigo e não ter funcionalidade e acabou retirado pela equipe. O Executivo estadual não informou se há uma investigação interna em andamento sobre por quem e quando foi instalado o material e desde quando ele estava no local, tampouco se houve registro de ocorrência junto à Polícia Civil.

O governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, não tem despachado do Palácio Guanabara, mas sim da sede do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), do qual é presidente.

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