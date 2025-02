Desembargador Ricardo Couto, novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - Bruno Dantas/Comunicação do TJRJ

Publicado 07/02/2025 17:03 | Atualizado 07/02/2025 17:04

Rio - O desembargador Ricardo Couto tomou posse, nesta sexta-feira (7), como novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele comandará a instituição durante o biênio 2025/2026, sucedendo o desembargador Ricardo Cardozo, que esteve à frente do tribunal nos últimos dois anos.

Eleito em dezembro de 2024, com 116 votos dos desembargadores do Poder Judiciário fluminense, o novo presidente do TJRJ destacou, após a vitória, o compromisso com uma 'Justiça mais democrática', reforçando sua intenção de promover um Judiciário mais acessível e eficiente.

Tomam posse também nesta sexta-feira: Claudio Luis Braga Dell'Orto, que vai conduzir a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) no biênio 2025/2026; Claudio Brandão de Oliveira,no cargo de corregedor-geral da Justiça; Suely Lopes Magalhães, na 1ª Vice-Presidência; Maria Angélica Guerra Guedes, na 2ª Vice-Presidência; Heleno Ribeiro Pereira Nunes, na 3ª Vice-Presidência;

Saiba quem é o presidente

Natural do Rio de Janeiro, Couto é formado pela Universidade do Estado do RJ (UERJ) e ingressou na magistratura em setembro de 1992.

Ao longo de sua carreira, atuou em varas cíveis e criminais em diversas cidades da Região Metropolitana do Rio. Em 2008, foi promovido a desembargador e passou a integrar a antiga 7ª Câmara Cível, atualmente 4ª Câmara de Direito Público.



Além de sua atuação jurisdicional, Ricardo Couto participou de diversas bancas de concursos para a magistratura nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional e Ambiental.