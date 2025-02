Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares - Arquivo pessoal

Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em PilaresArquivo pessoal

Publicado 07/02/2025 15:56 | Atualizado 07/02/2025 16:38

Rio - A pequena Mirella Pinho Francisconi, de 2 anos, baleada na cabeça em Pilares, na Zona Norte , recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar nesta sexta-feira (7). Internada desde o dia 26 de janeiro, a criança chegou a ficar em coma, mas apresentou evolução no quadro clínico e segue em recuperação.