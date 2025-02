Agressor foi levado para delegacia do Catete - Divulgação / GM

Publicado 07/02/2025 13:27 | Atualizado 07/02/2025 15:31

Rio - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) por esfaquear um casal na Praça São Salvador, em Laranjeiras, Zona Sul, na noite de quinta-feira (6). A equipe chegou ao local após ser acionada por frequentadores da região, conhecida por reunir diversos bares.



De acordo com a Guarda Municipal, as vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde, no Centro. Em seguida, depois de liberados, os feridos prestaram depoimentos na 9° DP (Catete). A identidade dos envolvidos não foi divulgada.