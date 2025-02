Morro do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do Rio, é cartão-postal da cidade - Arquivo / Agência O Dia

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) informou, através de publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (7), que pedirá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o Rio vire cidade federal e capital honorária do país.

"É chegado o tempo de reconhecer a especificidade do Rio de Janeiro na federação brasileira. Um reconhecimento formal do papel do Rio pelo governo federal seria um primeiro passo para recuperar essa história, retirando a cidade do varejo dos conflitos distributivos. É do interesse de toda a República que sua cidade mais famosa e representativa tenha um status jurídico compatível com seu papel de berço da nacionalidade e símbolo maior de sua cultura", escreveu.

Para Paes, a mudança de status serve como um primeiro passo para reparar danos causados pela ditadura, que encerrou o processo de mudança da capital para Brasília na década de 1970.

"Não tardou para que, ainda em 1975, os generais sumissem com a cidade-estado da Guanabara, fundindo-a ao antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Sem qualquer tipo de consulta à população carioca, fluminense ou guanabarina, a intervenção militar foi executada até com requintes de crueldade simbólica. A retirada da capital do Rio de Janeiro (1960), seguida pela forçada fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro (1975), é considerada pela literatura especializada fator determinante da decadência econômica da cidade", afirmou.



Em seu texto, o prefeito destacou que o município se consolidou nos últimos anos como sede de grandes eventos internacionais como a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (ECO92), dos Jogos Olímpicos de 2016, da Cúpula de chefes de Estado do G20 e tem a previsão de receber a Cúpula de chefes de Estado dos BRICS neste ano. Paes também ressaltou que a cidade segue com órgãos públicos, autarquias e fundações federais, mesmo após a transferência da capital para Brasília.

"A cidade do Rio segue como um município singular na federação brasileira. A roupagem jurídica é de município comum e capital de estado, entulho autoritário da ditadura militar. Mas seu perfil cívico e administrativo segue sendo o que sempre foi: uma cidade federal, capital simbólica e internacional de um país – com todos os ônus e bônus desta condição", disse.

A sugestão da mudança de título pode ser adotada por meio de decreto federal.

Rio como capital

A cidade do Rio foi capital do Brasil no período colonial, durante o império e em um trecho da República. A cidade recebeu o título em 1763 e, em 1808, tornou-se sede da Corte Real Portuguesa, que veio para o país para fugir da expansão de Napoleão na Europa.

Depois da independência, em 1822, o município seguiu sendo a capital com Dom Pedro I e Dom Pedro II administrando. Em 1889, houve a Proclamação da República e a cidade continuou com o título, mudando para Brasília apenas em 1960.