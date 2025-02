Mulher foi resgatada por bombeiros e levada de helicóptero para a base do Goa - Divulgação / Cbmerj

Mulher foi resgatada por bombeiros e levada de helicóptero para a base do GoaDivulgação / Cbmerj

Publicado 07/02/2025 20:49 | Atualizado 07/02/2025 20:58

Rio - Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta sexta-feira (7), uma mulher que caiu quando fazia uma trilha perto da gruta da Praia da Joatinga, na Zona Oeste. Vanise Ottoni, de 44 anos, tirava uma foto no momento do acidente e fraturou a perna, precisando ser imobilizada pelos agentes e recebeu o primeiro atendimento ainda no local.

Médicos da corporação chegaram na área com motos-aquáticas e apoio de guarda-vidas do 2º Grupamento Marítimo, botes infláveis e uma aeronave.



Após o resgate, os bombeiros levaram Vanise de helicóptero para a base do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, e de lá foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Veja o vídeo: