1º Batalhão de Precursores é inaugurado na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 07/02/2025 19:07 | Atualizado 07/02/2025 19:14

Rio - O Exército Brasileiro (EB) inaugurou, na manhã desta sexta-feira (7), o 1º Batalhão de Precursores do país, na Vila Militar, em Deodoro, Zona Oeste, substituindo a Companhia de Precursores Paraquedistas. De acordo com a corporação, a mudança visa ampliar a capacidade operacional da Brigada de Infantaria Paraquedista, Força de Emprego Estratégico do Exército, e, por conseguinte, da Força Terrestre.

Essa medida foi tomada em decorrência das imposições das guerras modernas e das novas exigências do combate, diretamente ligadas à evolução dos conflitos e aos avanços da tecnologia. De acordo com o EB, a especialidade denominada de "Precursor Paraquedista" teve papel fundamental em momentos importantes da evolução operacional das Forças Armadas.

"Nas décadas de 1950 e 1960, os Precursores participaram diretamente da condução do 1º Curso de Operações Especiais, do desenvolvimento da doutrina de busca e salvamento. Isso resultou na ativação do Esquadrão Aéreo de Salvamento da Força Aérea Brasileira e da implantação do Departamento de Instrução Especial na Academia Militar das Agulhas Negras", explicou a corporação.

Atualmente, para atender às demandas operacionais, os precursores são organizados de maneira a alcançar a prontidão operacional e a capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e proporcional à ameaça. Com isso, possuem capacidades como: infiltrar em território sob controle inimigo; operar furtivamente no território infiltrado para o cumprimento da missão, e deixar o local.

"Diante dos desafios do século XXI, da necessidade de adaptação a cenários de conflitos cada vez mais complexos e após extenso trabalho de análise e dos estudos correspondentes, verificou-se a necessidade de transformar a Companhia de Precursores Paraquedista em Batalhão de Precursores. Além disso, nesse mesmo contexto, foi criada a 2ª Companhia de Precursores, subordinada à Brigada de Infantaria Aeromóvel, sediada em Caçapava-SP", comunicou.

Ainda de acordo com o Exército Brasileiro, essa reestruturação ampliará a flexibilidade, a mobilidade e a adaptabilidade da tropa, tornando-a mais apta a operar em diversos ambientes, especialmente em cenários urbanos.

Entre os anos de 2008 e 2024, a tropa de precursores participou da Operação Arcanjo, apoiando a Brigada de Infantaria Paraquedista e outras unidades do EB em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), nos Complexos do Alemão e da Penha, e da Operação São Francisco, no Complexo da Maré.

Durante a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, os precursores atuaram em apoio direto ao Comando Militar do Leste, à 1ª Divisão de Exército, à Brigada de Infantaria Paraquedista, ao Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e ao Comando Conjunto propriamente dito.