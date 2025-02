O crime aconteceu por volta das 11h, enquanto feirantes trabalhavam no local - Reprodução

Rio - Luiz dos Santos, de 53 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta sexta-feira (7) enquanto estava sentado em um bar próximo a uma feira na Rua Evangelina com Antônio Rêgo, no bairro de Olaria, Zona Norte.



O crime aconteceu por volta das 11h, enquanto feirantes ainda trabalhavam no local. Policiais do 16° BPM (Olaria) foram acionados e isolaram a área até a chegada da perícia.



O corpo de Luiz foi removido às 14h25 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.