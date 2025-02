Com mais de 30 anos de trajetória, Claudinho do Sucolé conquistou gerações com seus produtos - Reprodução / redes sociais

Publicado 08/02/2025 09:33 | Atualizado 08/02/2025 10:29

Rio - O ambulante Luis Claudio Santos Barros, mais conhecido como 'Claudinho do Sucolé', morreu nesta sexta-feira (7). O anuncio foi feito através das redes sociais dele, sem revelar a causa da morte. A notícia comoveu moradores de Ipanema e Leblon, na Zona Sul do Rio, local onde ele era famoso por vender sua mercadoria.

Em setembro do ano passado, Claudinho publicou um vídeo em seu perfil no Instagram relatando que sentia dores desde janeiro. Na ocasião, revelou que havia sofrido um infarto e precisou ser internado no Hospital Estadual Anchieta, no Caju, onde passou por um cateterismo.

Por meio das redes sociais, clientes e amigos lamentaram a morte: "Ninguém esperava que você fosse embora tão cedo, ficaremos órfãos do seus 'sucolés' maravilhosos, que tanto aguardamos você chegar com sua equipe na praia de Ipanema. Um dia triste hoje para todos nós seus clientes de tantos anos!", escreveu uma cliente.

"A praia de Ipanema nunca mais será a mesma. Que os familiares e amigos recebam conforto por essa grande perda. Uma pessoa querida, de uma simpatia e educação que iam além do comum. Profissional comprometido com a qualidade de seus produtos, qualidade de seu atendimento e fazia tudo com amor e cuidado", disse outra.

Outro cliente relembrou a adolescência, quando ia a praia de Ipanema e sempre comprava a mercadoria de Claudinho: "Na adolescência eu frequentava muito Ipanema e sempre comprava 'sucolé' de coco ou de maracujá. felizmente consegui apresentar essa maravilha pros meus filhos com Claudinho em vida. que seu legado se mantenha em nossas praias".

O corpo do ambulante será velado neste sábado (8), no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte, às 13h30. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Três décadas de sucesso e reconhecimento

Com mais de 30 anos de trajetória, Claudinho do Sucolé conquistou gerações com seus produtos diferenciados. Em vez do tradicional sacolé, ele inovou ao criar o sucolé, feito com frutas ou outros ingredientes, sem adição de água.

Seu negócio começou na Praia de Ipanema e, com o sucesso das vendas, expandiu-se para o Leblon. Além da atuação nas praias, ele também passou a realizar entregas por delivery.

O reconhecimento veio em 2016, quando recebeu uma moção honrosa da Câmara dos Vereadores do Rio pelo trabalho como vendedor ambulante.