Bairros da capital do Rio e da Baixada Fluminense serão afetados por manutenção no Guandu - Divulgação

Publicado 08/02/2025 20:08

Rio - Devido a uma manutenção emergencial da Cedae, o abastecimento de água será interrompido em diversos bairros do Centro, Zona Oeste e Baixada Fluminense a partir desta terça-feira (11). O serviço, programado para uma das adutoras do Sistema Guandu, ocorrerá das 7h às 16h, com previsão de normalização do fornecimento em até 72 horas.

Durante a manutenção, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu operará com 61% da capacidade. A Águas do Rio, Rio+Saneamento e Iguá informaram os bairros que serão afetados:

Zona Norte e Centro: Centro do Rio, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio Correa, São Francisco Xavier, Triagem, Manguinhos, Penha, Vila Kosmos, Penha Circular.

Zona Oeste: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy, Vila Militar, Anil, Barra da Tijuca, Barra Olímpica, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca (parcialmente), Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande e Vargem Pequena.

Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti na Baixada Fluminense.

Orientação das concessionárias

A Rio+Saneamento, Águas do Rio e Iguá orientam que os moradores façam uso consciente de água e evitem atividades de grande consumo, até que o serviço seja concluído e o abastecimento restabelecido. Em caso de dúvidas, os clientes podem acionar os canais de atendimento das empresas pelos seguintes canais:

Rio+Saneamento: 0800 772 1025, que também funciona como Whatsapp, e pelo site riomaisaneamento.com.br.

Águas do Rio: 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.



Iguá: 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp).