Polícia Civil procura um homem identificado como Alexandro Figueiredo da Silva, de 31 anosDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 09/02/2025 17:49 | Atualizado 09/02/2025 18:17

Rio - A Polícia Civil procura Alexandro Figueiredo da Silva, de 31 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira em Paraíba do Sul, em novembro de 2024. Na ocasião, o motorista acelerou o carro em alta velocidade em direção à vítima, na Rua Valmir Vieira, no bairro Amapá. A mulher só não foi atropelada porque foi puxada por uma amiga. Em seguida, o suspeito desceu do veículo e correu atrás da vítima, que gritou desesperada. O momento foi registrado por uma câmera de segurança.



Alexandro e a mulher estavam separados há dois anos, e o crime teria sido motivado por ele não aceitar o término do relacionamento. A Justiça concedeu um mandado de prisão preventiva contra Silva, que já é considerado foragido. A 107ª DP (Paraíba do Sul) investiga o paradeiro de Alexandro.

"Cada vez mais intensificamos nossos trabalhos para reprimir e prevenir crimes desta espécie. O combate à violência contra a mulher é dever de toda a sociedade", disse a delegada titular da distrital, Cláudia Abbud.

Quem identificar o agressor pode fazer uma denúncia anônima pelos seguintes canais:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp: (021) – 2253-1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ