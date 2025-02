Secretário da Polícia Civil, Felipe Curi durante coletiva na Cidade da Polícia - Armando/Agência O DIA

Publicado 09/02/2025 00:00

Os roubos de carro foram pauta no Rio de Janeiro durante os últimos dias do mês de janeiro e na primeira semana de fevereiro. Na quinta-feira, a Polícia Militar chegou a iniciar operações nas principais comunidades da cidade com o objetivo de desestruturar quadrilhas especializadas neste tipo de ação. Porém, de acordo com dados do ISPGeo, os batalhões de Duque de Caxias (15ºBPM), Irajá (41ºBPM), Méier (3ºBPM), Mesquita (20ºBPM) e Jacarepaguá (18ºBPM) foram os que mais registraram casos de roubos de veículos no mês de janeiro.

Investigações da Polícia Civil mostram que as comunidades do Complexo do Alemão e Complexo da Maré, na Zona Norte, e Vila Aliança, na Zona Oeste, são os principais destinos dos carros furtados por criminosos.

No Complexo do Alemão e em parte do Complexo da Maré, a facção dominante é o Comando Vermelho (CV), que chegou a movimentar cerca de R$ 20 milhões com roubos de carros, incluindo venda de peças, desmanche e revenda de automóveis, no ano passado. Segundo investigações da Polícia Civil, o CV utiliza este dinheiro para investir em drogas e armas.

Já na Vila Aliança e na outra parte do Complexo da Maré, quem dá as cartas é o Terceiro Comando Puro (TCP). Por lá, o roubo de carros é associado ao de cargas. Os veículos furtados muitas vezes são modificados para exercer outros delitos.

Na Maré, o Comando Vermelho exerce o domínio sobre as favelas Nova Holanda, Parque Maré, Parque Rubens Vaz e Parque União. O Terceiro Comando Puro atua no Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue, Nova Maré, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Esperança, Vila do João, Vila dos Pinheiros e Conjunto Pinheiros.

Na Baixada Fluminense, o principal destino dos veículos roubados é o município de Belford Roxo, onde muitas vezes os carros são desmanchados, modificados e revendidos. Por lá, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro também dividem o território, que também conta com alguns pontos de domínio da milícia.

Em coletiva realizada na última semana, o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, falou sobre a atuação das forças de seguranças em relação ao combate aos roubos de veículos no estado.



"A Polícia Civil está atacando e isso está incomodando bastante as facções criminosas. E por isso nós vemos essa afronta, essa onda, esse ataque de roubos de veículos e de cargas deliberada e liderada pela alta cúpula da facção Comando Vermelho. Então há uma série de ações e investigações onde a gente vai quebrar na solda essa facção. A gente vai atingir em cheio o fluxo financeiro desta organização criminosa. Vamos atingir em cheio todos aqueles que estão em torno dessas lideranças e as próprias lideranças", afirmou Curi.



"De todos esses roubos que foram praticados nesses últimos dias, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), já está fazendo um levantamento e nós vamos indiciar toda a cúpula do Comando Vermelho por todos esses roubos. Nós vamos combater a cúpula do Comando Vermelho que está em liberdade e principalmente a que está no interior das prisões, seja aqui no Rio de Janeiro, ou em presídios federais. A inteligência da Polícia Civil identificou um movimento coordenado, orquestrado determinado por essa facção para tentar descredibilizar as ações da Polícia Militar no combate ao roubo de veículos. A população pode ter certeza que as ações da Polícia Civil e da Polícia Militar são para diminuir esses crimes", completou o secretário.

Ao MEIA HORA, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que age em todo o estado do Rio de Janeiro para coibir os roubos de carros.

"A Polícia Militar informa que, de acordo com informações de inteligência, após ações contundentes das forças de segurança contra as organizações criminosas, as lideranças ordenaram que os integrantes realizassem roubos de veículos em série para abalar a cúpula de segurança do estado, como forma de retaliação ao trabalho que vem sendo realizado.



Diante disso, a Polícia Militar tem intensificado suas ações por meio de operações de abordagens em diversos pontos da cidade para coibir esse tipo de crime.



Vale destacar que o policiamento nas regiões com maior índice de crimes durante o final de semana foi reforçado. A corporação reafirma que tem como prioridade, além da redução dos índices criminais em todo o território fluminense, o aumento da sensação de segurança da população", disse a Polícia Militar.