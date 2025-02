Alunos vão aprender como produzir um musical - Erik Almeida / Divulgação

Alunos vão aprender como produzir um musical Erik Almeida / Divulgação

Publicado 09/02/2025 00:00

Quem gosta de artes não pode perder essa chance. O espetáculo "Martinho, Coração de Rei - O Musical", que está em cartaz no Teatro Riachuelo até 23 de fevereiro, oferece uma oportunidade para quem sonha em trabalhar com teatro musical e produção cultural. De 16 a 20 de fevereiro de 2025, serão realizadas oficinas gratuitas no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca. As oficinas são uma contrapartida social conforme projeto aprovado na Lei Rouanet. Fique de olho e veja qual é a do seu interesse:



Oficina de Teatro Musical



Com 60 vagas disponíveis, a oficina de teatro musical é uma chance de aprender técnicas de interpretação, canto e dança com profissionais renomados.



Oficina de Produção Cultural



Com 20 vagas, a oficina de produção cultural oferece a oportunidade de conhecer os bastidores de um grande musical, desde a pré-produção até a realização.



As oficinas serão coordenadas por Jô Santana, idealizador do musical e da Trilogia do Samba, que homenageia grandes nomes como Cartola, Dona Ivone Lara e Alcione.



Oficina de Teatro Musical:



Aulas de Canto



Fernando Leite, ator, cantor e professor de técnica vocal, com experiência em musicais e álbuns de diversos artistas.



Aulas de Dança



Rafael Machado, bailarino, cantor, ator e coreógrafo, que já atuou em grandes musicais como "Miss Saigon" e "A Bela e a Fera".



Aulas de Interpretação



Iléa Ferraz, primeira atriz negra indicada ao Prêmio Shell de Teatro, com experiência em diversos espetáculos e diretora assistente em "Martinho, Coração de Rei".



Oficina de Produção Cultural:



Equipe de produção de "Martinho, Coração de Rei", que compartilhará sua experiência e conhecimentos sobre os desafios e as minúcias da produção de um musical.



Inscreva-se até o dia 12 de Fevereiro!



As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.



SERVIÇO



Oficinas de Teatro Musical e Produção Cultural

"Martinho, Coração de Rei"

Data: 16 a 20 de fevereiro de 2025

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola, Tijuca

Inscrições: Até 12/02. Preencher formulário no link da inscrição, anexando foto e currículo. As pessoas selecionadas serão contactadas por e-mail.

Link de inscrição:



Oficina de Teatro Musical

https://forms.gle/cn8fGNNuEhr3gvzZ8





Oficina de Produção https://forms.gle/ZwLNF3nHJQhZJBXs8