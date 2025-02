Equipamento deve transportar 5 mil pessoas por dia - Marcelo Alvarenga / Prefeitura do Rio.

Equipamento deve transportar 5 mil pessoas por diaMarcelo Alvarenga / Prefeitura do Rio.

Publicado 09/02/2025 14:32 | Atualizado 09/02/2025 14:43

Rio - O Teleférico da Providência, no Centro, começou a funcionar com sua capacidade total neste domingo (9). Reinaugurado em abril do ano passado, com uma operação gradual, o equipamento poderá agora ser utilizado pela população das 6h às 23h, nos dias úteis; das 6h às 19h, aos sábados; e das 8h às 16h, aos domingos e feriados.



A expectativa é que o teleférico, que é gratuito, atenda a cerca de 5 mil moradores diariamente, facilitando o acesso entre a Praça Américo Brum, no alto do morro, à Central do Brasil e à Gamboa, gerando impactos positivos para os moradores da região.



A operação plena do Teleférico da Providência representa uma ampliação de 60,6 % no número de horas semanais de serviço, em relação ao seu funcionamento original, quando da inauguração em 2014. Na época, o equipamento operava das 7h às 19h, de segunda a sexta, das 8h às 14h, aos sábados, e não funcionava aos domingos e feriados.



"O teleférico é um transporte fundamental para a comunidade da Providência, facilita o acesso entre os dois lados e cada viagem leva apenas três minutos. E ainda é gratuito – lembra o secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes.



Em 2021, após quatro anos de abandono das estruturas, a nova gestão municipal contratou estudos de engenharia para avaliação da situação do sistema e realizou obras de recuperação das três estações e das torres metálicas, além da renovação do sistema operacional eletromecânico com a empresa austríaca Doppelmayr, fabricante do equipamento.



A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) foi a responsável por coordenar essas ações de recuperação e modernização do teleférico. Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e à frente da CCPar, Osmar Lima destaca a importância desse serviço para a população.



"Estamos retomando hoje a operação plena do teleférico, com um aumento de 60% no horário de funcionamento. É um benefício muito grande para a população que precisa se deslocar para trabalhar, fazer compras e outros afazeres, até para as pessoas que quiserem visitar e conhecer essa vista incrível. Sem dúvida que ter um equipamento dessa qualidade ajuda muito às pessoas da comunidade".

Moradora do Morro da Providência há 55 anos, a pernambucana Juraci Vilela Gomes, dona do famoso Bar da Dona Jura, localizado no mirante da Praça Américo Brum, comemorou o funcionamento integral do transporte. Ela conta que aprendeu a cozinhar nas casas de família onde trabalhou. Abriu o bar na comunidade, que possui uma vista privilegiada da cidade e já recebeu pessoas de diversas partes do mundo e autoridades públicas.



"Em 1994, comecei a preparar refeições para os trabalhadores das obras de saneamento básico aqui da Providência. Hoje, tenho o meu bar, onde, há 10 anos, faço um prato diferente a cada dia. Meu nhoque de camarão é um dos maiores sucessos. Com o teleférico funcionando até tarde, o movimento vai aumentar e mais gente vai poder comer aqui", celebra.