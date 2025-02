Bombeiros controlaram o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de óleo da Moove - Divulgação/Governo do Rio

Bombeiros controlaram o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de óleo da MooveDivulgação/Governo do Rio

Publicado 09/02/2025 09:07

Rio - O Corpo de Bombeiros atua, na manhã deste domingo (9), no rescaldo do incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de óleo da empresa Moove, antiga Cosan, no bairro da Ribeira, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, no início da tarde de sábado (8). Segundo moradores, em meio às chamas que puderam ser vistas de longe, o forte cheiro de fumaça ainda se alastrou pelos arredores provocando ardência nos olhos, garganta e até enjoos.

Ao todo, mais de 100 bombeiros de 20 unidades do estado do Rio foram enviados ao local por volta das 12h30. O incêndio foi controlado às 20h30.

Nas redes sociais, internautas comentaram o susto. "Fiquei assustada com o cheiro de combustível aqui na Freguesia", disse um comentário. "Cheiro de combustível chegou aqui nos Bancários e depois passou, é de assustar essa situação", lamentou outra.

"Ardência nos olhos e na garganta!", afirmou mais uma. O cheiro está forte demais, olhos ardendo e dor de cabeça. Eu tranquei a casa toda”, complementou a colega.

"Senti um cheiro horrível aqui nos Bancários, fiquei com dor de cabeça vendo as coisas embaçadas e tinta, uma sensação horrível", finalizou uma moradora.

Devido aos transtornos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os postos de saúde estão em prontidão para atender a população, caso haja necessidade devido à fumaça.

De acordo com Rodrigo Toledo, subprefeito das Ilhas do Governador, Fundão e Paquetá, apesar da proporção do incêndio, não houve ordem de evacuação na Ribeira. No entanto, a Feira da Ribeira e o bloco de carnaval que aconteceria na Praia do Jequia foram cancelados devido ao incêndio. Ele afirmou ainda que a fumaça não foi diretamente em direção às casas, mas sim para a Baía de Guanabara.

Na ocasião, o governador Cláudio Castro se solidarizou com os moradores e disse que as causas do incêndio serão apuradas. "Minha solidariedade e apoio aos trabalhadores, comerciantes e moradores prejudicados pelo incêndio. Seguimos trabalhando para extinguir as chamas, oferecendo toda a assistência necessária e, posteriormente, descobrir a causa do acidente", escreveu Castro.

Procurada, a Moove informou que a fábrica estava inoperante neste sábado. Esclareceu, ainda, que o incêndio está restrito à área da companhia e ocorreu na área produtiva da fábrica, sem atingir a área dos tanques de armazenamento. "Todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados. Mais informações serão fornecidas ao longo do dia", disse a empresa por meio de nota