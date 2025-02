O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acompanha as respostas de combate junto aos bombeiros - Divulgação / Gov RJ

Publicado 08/02/2025 14:00 | Atualizado 08/02/2025 16:00

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de óleo da empresa Moove, antiga Cosan, no bairro da Ribeira, Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, no início da tarde deste sábado (8). A densa fumaça causada pelas chamas pôde ser vista de diferentes pontos da região e outros pontos do estado, como Caxias e Niterói.

Assista o vídeo:

Incêndio atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador.



Créditos: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/BgBOvgbXvz — Jornal O Dia (@jornalodia) February 8, 2025

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h36, e equipes dos quartéis do Fundão, Central, Penha e Ilha do Governador combatem o fogo, que acontece na Rua Campo da Ribeira. Posteriormente, militares dos quartéis de Campos Elísios, Barra da Tijuca e São Cristóvão também seguiram para o local. Os bombeiros estão usando drones para auxiliar as equipes.

Cerca de 65 bombeiros militares de 15 unidades da corporação estão mobilizados, atuando no combate às chamas e no resfriamento e na proteção das áreas não atingidas, para evitar propagação. Ainda não há informações sobre feridos.

O governador Claudio Castro publicou nas redes sociais que a Polícia Militar está na região. Ele se solidarizou com moradores e disse que as causas do incêndio serão apuradas.

"Estamos atuando com mais de 65 militares de 15 quartéis do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local rapidamente para atuar no incêndio e também no resfriamento e proteção das áreas não atingidas, para evitar propagação. Minha solidariedade e apoio aos trabalhadores, comerciantes e moradores prejudicados pelo incêndio. Seguimos trabalhando para extinguir as chamas, oferecendo toda a assistência necessária e, posteriormente, descobrir a causa do acidente", escreveu Castro.

Pelas redes sociais, moradores da região informaram que há barulhos de explosões no local. O Centro de Operações Rio disse que há interdições no trecho, na altura da Rua Lourenço da Veiga.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acompanha as respostas de combate junto aos bombeiros. Os técnicos avaliam possíveis danos ambientais provocados pelo incêndio.