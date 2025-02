Os cursos atraem jovens e adolescentes - Divulgação

Publicado 09/02/2025 00:00

Rio - O AfroReggae está com inscrições abertas para o AfroGames 2025, reforçando o compromisso com a inclusão digital e a capacitação de jovens para o mercado de tecnologia e eSports. Serão oferecidas 240 vagas distribuídas em quatro centros de treinamento na região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo a nova unidade em São Gonçalo, na região do Salgueiro.

Nesta edição, os cursos estão organizados em trilhas formativas que proporcionam uma base comum, seguida pela escolha de especializações. Na trilha de Desenvolvimento, os participantes podem optar por Desenvolvimento de Jogos ou Design de Jogos. Na trilha de eSports, os alunos têm a oportunidade de experimentar diferentes modalidades de jogos antes de definir sua especialização.

Além disso, foram criados cursos avançados para ex-alunos, permitindo a continuidade do desenvolvimento técnico e aumentando a competitividade no mercado de trabalho.

Uma novidade significativa é a parceria com a Edify Education, EdTech brasileira dedicada a transformar a educação bilíngue no país. Essa colaboração proporcionará aulas de inglês gratuitas a mais de 200 jovens das comunidades atendidas, complementando as competências técnicas com habilidades linguísticas essenciais para o mercado profissional.

Karla Soares, Diretora Social do AfroReggae, destaca que "O AfroGames oferece muito mais do que formação técnica. É um projeto que conecta os jovens com o futuro, criando possibilidades reais de desenvolvimento profissional em um setor dinâmico e em crescimento."

O AfroGames, iniciativa do AfroReggae desde 2018, utiliza jogos eletrônicos como ferramentas de educação, inclusão social e desenvolvimento pessoal. As inscrições para a edição de 2025 podem ser realizadas presencialmente nas unidades do AfroGames em horário comercial.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do AfroReggae: www.afroreggae.org.