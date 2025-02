Shakira fará show no Engenhão na próxima terça-feira (11) - Reprodução / Instagram

Shakira fará show no Engenhão na próxima terça-feira (11)Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2025 13:28 | Atualizado 09/02/2025 13:54

Rio - O Centro de Operações Rio divulgou, neste domingo (9), as interdições no trânsito para o show da cantora Shakira, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na próxima terça-feira (11). Além disso, a circulação de veículos no entorno do campo estará restrita, com desvios e proibições de estacionamento. A recomendação é de uso de transporte público, especialmente trem, para a chegada e saída da região.



Confira:



Entre 14h de terça-feira (11) até 1h de quarta-feira (12)

- Rua Dona Teresa



Entre 16h de terça (11) até 1h de quarta (12)

- Rua Dr. Padilha (toda extensão);

- Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

- Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

- Rua José dos Reis (toda extensão);

- Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás;

- Rua das Oficinas;

- Rua Henrique Scheid;

- Rua Sales Guimarães;

- Rua Gentil de Araújo;

- Rua Coronel Cunha Leal.



Proibição de estacionamento

A partir de 23h de segunda feira (10)

- Rua Dr. Padilha;

- Rua das Oficinas;

- Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves;

- Rua General Clarindo;

- Rua Benício de Abreu;

- Retorno sob o viaduto Jornalista Armando Nogueira (acesso à Linha Amarela), entre a Rua José dos Reis e a Linha Amarela;

- Rua Henrique Scheid;

- Rua Gentil de Araújo;

- Rua Angelina, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Arquias Cordeiro;

- Rua José dos Reis, entre a Rua Arquias Cordeiro e a Rua Bento Gonçalves;

- Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Henrique Scheid.

Circulação de veículos de moradores mediante a comprovante de residência



A movimentação dos veículos de moradores somente será permitida mediante apresentação de comprovante de residência. Entretanto, não poderão estacionar nas vias sinalizadas com proibição de estacionamento.

Para garantir condições adequadas de fluidez do trânsito, somente os ônibus de linhas regulares da cidade poderão passar pelas vias próximas ao estádio. Os ônibus fretados estarão proibidos. É indispensável que os motoristas observem toda a sinalização instalada para que não tenham seus veículos removidos para os depósitos públicos.



Importante destacar que as principais vias da região possuem fiscalização por videomonitoramento, isso significa que, além dos agentes atuando diretamente em campo, outras equipes no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) farão a fiscalização através das câmeras, para eventuais infrações de trânsito, como por exemplo, estacionamento e embarque/desembarque em local proibido. Sinalização específica já está instalada, indicando as proibições em vigor e a existência desse tipo de fiscalização.

A operação de trânsito contará com 155 pessoas, entre equipes da CET-Rio, agentes e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas e, também, efetuar os bloqueios durante todo o período do evento. Além disso, 10 veículos operacionais e 20 motocicletas darão suporte ao esquema de tráfego. Serão instalados 18 painéis de mensagens variáveis com informações de bloqueios e rotas alternativas aos motoristas.