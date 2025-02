Colisão aconteceu na Estrada Monteiro, próximo à Estrada da Cambota - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/02/2025 10:29 | Atualizado 09/02/2025 13:08

Rio - Raquel Lima Castrioto morreu ao ser atropelada, na manhã deste domingo (9), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A vítima estava caminhando quando foi atingida após o motorista de um veículo colidir com outros três carros. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso (com intenção de matar).

Segundo agentes da 35ª DP (Campo Grande), o condutor, ainda não identificado, apresentava sinais de embriaguez quando perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada em direção a um casal que passava. O homem conseguiu se esquivar, mas Raquel foi atingida e morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h20 para prestar socorro na Estrada Monteiro, próximo à Estrada da Cambota, no sentido Avenida Brasil. Segundo os militares, o carro capotou após o atropelamento. Devido ao acidente, uma faixa da pista precisou ser interditada, causando retenções no trecho.

O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, onde está internado sob custódia.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Raquel.