A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu - Arquivo / Agência O DIA

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiuArquivo / Agência O DIA

Publicado 10/02/2025 07:46 | Atualizado 10/02/2025 10:51

Rio - Uma idosa de 71 anos morreu após ser atropelada na BR-101, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de domingo (9).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sentido Manilha, em Itaboraí, por volta das 16h. No local, equipes encontraram a vítima com múltiplas lesões, ainda com vida, mas extremamente debilitada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Vera Lúcia Dias foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro da idosa. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). Investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.