Fotógrafa Laura Philippsen, de 34 anos, foi agredida com um soco no olho durante uma festa - Arquivo pessoal

Fotógrafa Laura Philippsen, de 34 anos, foi agredida com um soco no olho durante uma festa Arquivo pessoal

Publicado 10/02/2025 21:23 | Atualizado 10/02/2025 22:16

Rio - A fotógrafa Laura Philippsen, de 34 anos, foi agredida com um soco no olho por um homem desconhecido durante o evento 'Ensaios da Anitta', na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, na noite de domingo (9). A Polícia Civil investiga o caso e agora tenta identificar o agressor.

fotogaleria

Laura estava com a companheira Nayla Mohamad, de 35 anos, voltando do banheiro da área de open bar quando foi surpreendida pelo agressor. O caso aconteceu por volta das 22h30 e foi presenciado por diversos frequentadores da festa.

"Estávamos de mãos dadas, Laura na frente e eu atrás. De repente, senti que ela parou de andar. Logo, algumas pessoas ao redor se juntaram e começaram a chamar os seguranças. Foi então que ela se virou chorando e disse: 'aquele cara acabou de me dar um soco na cara'. Ficamos em choque; foi muito rápido e sem motivo aparente", relatou Nayla. Ainda segundo as vítimas, o homem não havia sido visto anteriormente e não houve qualquer discussão antes da agressão.



Os seguranças do evento retiraram o agressor do ambiente da festa, mas ele continuou gritando e insultando Laura e Nayla. Testemunhas afirmaram que ele se envolveu em outros episódios de violência na mesma noite. "Ele disse que a Laura jogou água nele e, por isso, a agrediu. Estava muito irritado, gritando e nos xingando com palavrões, como 'filhas da p...'. Um amigo que estava conosco também foi alvo de insultos. Ele berrava para o meu amigo: 'Cala a boca, seu v...", lembra Nayla.

Denúncia e apoio de amigos

Assustada e sentindo dores, Laura deixou o evento. No dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência na 42ª DP (Recreio), realizou exame de corpo de delito e prestou depoimento. Elas também apresentaram na delegacia uma imagem do agressor na festa.

Nesta segunda-feira (10), Nayla publicou um relato sobre o caso nas redes sociais, onde recebeu centenas de mensagens de apoio. "Inaceitável! Um soco na cara de uma mulher de forma gratuita. Contem comigo", escreveu um seguidor. "Não passarão! A motivação desses canalhas é LGBTfobia. Vocês não estão sozinhas", comentou outro. Nayla e Laura reforçam que a motivação da agressão ainda é desconhecida.

"Algumas pessoas falaram que ele estava sob efeito de drogas, outros que isso foi um ato de homofobia, mas a gente realmente não sabe", completa a companheira da vítima. O casal busca a identificação e responsabilização do agressor. "Ele ainda não foi identificado. Queremos ajuda para encontrá-lo e garantir que arque com as consequências da agressão", desabafou Nayla.

A reportagem de O DIA tenta contato com a produção dos 'Ensaios da Anitta'. O espaço está aberto para eventuais manifestações.