A criança de dois anos recebeu alta do Hospital Souza Aguiar, no Centro - Arquivo

A criança de dois anos recebeu alta do Hospital Souza Aguiar, no Centro Arquivo

Publicado 10/02/2025 18:00

Ao DIA, a mãe da menina, Mayara Pinho, descreveu a sensação desse momento tão importante. "Foi muita alegria e alívio ao mesmo tempo. Deus é maravilhoso, minha filha é um milagre", disse, muito emocionada.



Mayara comentou quais são os planos daqui para frente. "Vamos focar na recuperação dela, pois ela está precisando muito ainda de fisioterapia e fonoaudiologia. O lado esquerdo dela foi afetado, e ela ainda não consegue andar. Nesse momento, passa um filme na cabeça de tudo o que passamos. Mas, graças a Deus, minha filha ficou bem", afirmou.



Entenda o caso



Mirella foi atingida por um disparo no dia 26 de janeiro, na Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte, pouco depois de ambas desembarcarem de um ônibus. Ela passou por uma cirurgia de quatro horas logo após ser baleada.

O projétil não atravessou a parede craniana mas ficou alojada no osso da cabeça. Porém devido ao impacto, o cérebro dela inchou e os médicos chegaram a entubar e colocar um cateter para monitorar sua evolução. Os cirurgiões também precisaram reconstruir parte do crânio da menina.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 23ª DP (Méier) analisaram imagens de câmeras de segurança e confirmaram que o disparo partiu de uma tentativa de assalto ocorrida nas proximidades. Os investigadores seguem em busca dos suspeitos envolvidos no crime