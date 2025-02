Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre oito envolvidos no golpe da falsa venda de carros usados - Reprodução

Publicado 10/02/2025 20:16 | Atualizado 10/02/2025 20:40

Rio - O Disque Denúncia publicou nesta segunda-feira (10) um cartaz pedindo informações que possam levar à prisão de integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) suspeitos de envolvimento em um golpe de anúncios de venda de carros usados no Rio de Janeiro . A Polícia Civil suspeita que os criminosos já fizeram cerca de 200 vítimas em dois anos, sendo a maioria na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, os bandidos criam falsos anúncios de carros usados na Internet e agendam um encontro presencial com a vítima. Já no local, eles sequestram a pessoa e a obrigam a fazer transferências por PIX, além de cobrar da família quantias para o resgate.

A 54ª DP (Belford Roxo), onde a delegada Cristiana Onorato investiga o caso, já identificou 30 traficantes envolvidos no golpe. Oito deles estão no cartaz do Disque Denúncia:

- João Pedro Corrêa Gomes, de 26 anos, 40 anotações e dois mandados de prisão em aberto por extorsão mediante sequestro e organização criminosa

- Manoel Araguyra Oliveira dos Santos, de 28 anos, com 35 anotações criminais e um mandado por extorsão mediante sequestro

- Carlos Adriano Detrine Pereira, o 'Nem', de 41 anos, possui sete anotações criminais e um mandado por organização criminosa

- Filipe Farias Martins Açucena, o 'Carneirinho', de 24 anos, 33 anotações criminais e um mandado por extorsão mediante sequestro

- Rodrigo Coelho Dias, conhecido como 'Moeda' ou 'Dezenove', de 33 anos, sete anotações e um mandado por ter fugido da prisão, e considerado uma das principais lideranças do TCP

- Matheus Alexandre Rocha de Souza, vulgo 'MT', de 21 anos, 81 anotações criminais e cinco mandados

- José Roberto Juvenal Caroba da Silva, de 26 anos, cinco anotações e um mandado

- Ryan Santos de Araújo, de 19 anos, que possui anotações e um mandado por roubo majorado

A população pode encaminhar informações sobre a quadrilha ao Disque Denúncia pela central de atendimento nos números (21) - 2253 1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp anonimizado (que evita que o denunciante seja identificado) no (21) – 2253-1177/ ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.