Operação foi realizada por policiais da 41ª DP (Tanque) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/02/2025 17:45

Rio - Uma ação da Polícia Civil terminou com um suspeito morto e quatro presos em flagrante na Gardênia Azul, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (10). De acordo com a instituição, agentes da 41ª DP (Tanque) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), chegaram aos detidos, após troca de informações de inteligência verificar que integrantes de uma organização criminosa estavam se organizando para roubar veículos.

Com o grupo, não identificado pelas autoridades, foram apreendidos farta quantidade de drogas, arma de fogo, munições, um acessório de fuzil, caderno de anotações do tráfico, radiotransmissor, telefones celulares, uma motocicleta e chaves de veículos.



Ainda segundo a polícia, o ferido chegou a ser socorrido em um hospital da região, mas não resistiu. A ação dos policiais tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Desde setembro mais de 360 pessoas foram presas, além de veículos e cargas recuperadas.



Os presos foram indiciados por associação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações seguem em andamento, com o objetivo de verificar a procedência de celulares, veículos e identificar outros possíveis envolvidos.