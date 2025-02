Caso está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias) - Reprodução / Google Street View

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia contra o diretor de uma escola infantil, identificado como Ananias Nogueira, por agressão contra um menino de 4 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo, a mãe disse que a criança deixou a unidade de ensino em abril do ano passado, mas os pais receberam um vídeo do filho sendo sacudido e empurrado contra a parede e denunciaram a ocorrência nesta segunda-feira (10), na 59ª DP (Duque de Caxias).

A mãe do menino revelou que recebeu as imagens por meio de um perfil anônimo nas redes sociais. A gravação mostra uma professora conversando com o aluno, no momento em que o diretor se aproxima e puxa o jovem pelo braço. Logo em seguida, ele levanta a vítima e começa a sacudi-la. Por fim, bate com as costas da criança contra a parede.

Ainda de acordo com a mãe, o menino foi afastado da escola em abril de 2024 com a justificativa de que a agitação dele representava um risco para ele mesmo e aos colegas. Além disso, a unidade disse que ele poderia voltar a frequentar o local quando estivesse medicado e mais calmo. A família, então, denunciou o afastamento ao Ministério Público do Rio, porque considerou que a decisão era injustificada.

A mulher relatou que o filho, diagnosticado com hiperatividade, chegava em casa com marcas pelo corpo, mas dizia que não tinha acontecido nada. Além disso, funcionários teriam dito que ele se machucava por conta da própria agitação.

