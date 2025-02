Grupo correu para se abrigar em uma residência próxima - Reprodução

Grupo correu para se abrigar em uma residência próximaReprodução

Publicado 10/02/2025 08:55 | Atualizado 10/02/2025 09:03

Rio - Um intenso tiroteio causou pânico e correria entre moradores de Bangu, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de domingo (9). Um vídeo que circula nas redes sociais capturou o momento em que o grupo deixa o local onde estava sentado. Veja:

Intenso tiroteio em Bangu causa correria entre moradores.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/PYKBVECugL — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2025

As imagens capturaram o momento em que o tiroteio começou e as pessoas começaram a correr em direção a uma casa para se abrigar, derrubando cadeiras pelo caminho.



Um dos homens tentou se abrigar atrás de um banheiro químico, mas desistiu e também correu em direção à residência onde estava o restante do grupo.



Ainda é possível ouvir a intensa troca de tiros que, segundo testemunhas, foi causada por conta de uma guerra entre facções rivais pelo comando do sub-bairro Catiri, onde ocorreu o caso.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) realizaram buscas no local, mas os autores dos disparos não foram localizados até o momento.



O policiamento foi reforçado na região, realizando patrulhamento, rondas com viaturas e abordagens a veículos e transeuntes.



A corporação ainda destacou que trabalha em parceria com as delegacias da área para identificar e prender os responsáveis por crimes.