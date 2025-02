Suspeito foi abordado por PMs no bairro Bom Pastor - Divulgação

Publicado 09/02/2025 12:55 | Atualizado 09/02/2025 13:10

Rio - Um homem foi preso transportando um fuzil, munições e duas granadas dentro de um carro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, neste domingo (9).



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam patrulhamento no bairro Bom Pastor quando abordaram o suspeito no veículo e encontraram o armamento.

Todo o material apreendido foi levado para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado.